Uyba, finale in salita: il primo round è di Kazan

Futura Volley Uyba 2016 2017

Inizia in salita l’avventura nella finale di CEV Cup per la UYBA che a Kazan perde per 3-1 (25-18, 25-22, 20-25, 25-22) contro la Dinamo in una partita dove le biancorosse solo nel terzo set (quello vinto) sono state pericolose con costanza, mentre nel quarto non hanno saputo mantenere il vantaggio acquisito e si sono fatte rimontare.

Ora quindi servirà un’impresa per sollevare al cielo la terza coppa internazionale della storia per la Futura: appuntamento per la partita decisiva sabato 15 aprile (ore 18) al Palayamamay, dove le biancorosse potranno fare affidamento sul proprio pubblico nel tentativo di ribaltare la situazione. Busto dovrà vincere 3-0 o 3-1 e poi giocarsi tutto nel golden set: sarà durissima ma, di certo, non è finita qui.

A Kazan la top scorer per le biancorosse è di nuovo Valentina Diouf con 23 punti (1 ace, 1 muro, 43% offensivo) seguita da Vasilantonaki che pur avendo giocato per intero solo il terzo e il quarto set, ha sfoderato una grande prestazione (per lei 11 punti, 48% offensivo). Un po’ sottotono invece Martinez (8 punti) che nelle uscite recenti aveva dimostrato un’ottima condizione: la giocatrice di Mencarelli stavolta ha sbagliato molto ed è apparsa anche un po’ nervosa. Dall’altra parte della rete la regina è Vasileva con 26 punti (63% offensivo e 4 muri), seguita da Voronkova (19 punti, 58% offensivo, 1 muro). Busto soffre molto in difesa e al termine della partita colleziona solo il 24% di ricezioni positive rispetto al 50% russo. Tanti errori in battuta per entrambe le squadre (10 per Kazan, 14 per Busto) mentre a muro le farfalle toccano molti palloni ma segnano solo 8 punti.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Signorile in regia, Diouf opposto, Fiorin e Martinez in attacco, Berti e Stufi al centro, Witkowska libero. Avvio di primo set equilibrato (3-3) poi le padrone di casa piazzano un break di 3 punti e scappano sul 6-3. Le farfalle ritrovano la parità (6-6) e si prosegue così fino ad arrivare al secondo time ot tecnico con il vantaggio delle russe 16-12. Il servizio di Voronkova mette in difficoltà la ricezione biancorossa e Busto va a -6 (18-12). Le bustocche ci provano ma la difesa è troppo imprecisa e Signorile deve faticare per riuscire ad alzare i palloni e non riesce a variare molto il gioco. Fiorin spara fuori (24-17) poi Voronkova chiude 25-18.

Nel secondo parziale la Dinamo Kazan si trova in vantaggio per 7-5, nonostante il muro di Busto dia fastidio ai potenti attacchi delle padrone di casa. In difficoltà Martinez che fatica molto in ricezione e sbaglia gli attacchi. Mencarelli ferma il gioco sul 10-5 e al rientro in campo entra Vasilantonaki in battuta su Martinez. Le padrone di casa mantengono il vantaggio (18-14) ma le biancorosse non si arrendono e riescono a riportarsi a -1 (18-17). Finale tirato con le due formazioni che si rincorrono ma ad avere la meglio sono le ragazze della Dinamo grazie all’attacco di Vasileva che segna il 25-22.

Il terzo set Mencarelli tiene in campo Vasilantonaki su Martinez, ma si inizia con il 3-0 delle russe. Le bustocche non si lasciano intimorire e riportano la situazione sul 7-7. Sull’11-8 Mencarelli ferma il gioco e concentra le sue attenzioni nel dare indicazioni sulle traiettorie di attacco. Le bustocche riescono a riportarsi a -1 (14-13) ma l’errore di Diouf in battuta dà il via a un break positivo per le padrone di casa che arrivano al secondo time out tecnico sul 16-13. Mencarelli rimette in campo Martinez su Fiorin e un paio di errori della Dinamo riportano al pareggio (16-16 e time out di coach Lazarevic). Vasilantonaki porta al primo vantaggio del match 17-16 e sul 17-20 la panchina russa deve fermare nuovamente il gioco. Sul 19-23 Vasileva interrompe una striscia positiva della UYBA. L’errore in battuta della Dinamo e l’attacco di Diouf chiudono il set 20-25 e riaprono il match.

IL FINALE

Diouf e compagne mettono la quinta alla ripresa del gioco e volano sul 3-6. In campo si accende la battaglia e le padrone di casa recuperano e portano il punteggio sul 13-15. Nuovamente parità (15-15) ma troppe disattenzioni delle biancorosse favoriscono il vantaggio russo (21-19). Il murone di Berti sembra riportare il pareggio ma la stessa giocatrice commette un’invasione e si va sul 23-21. L’attacco di Vasileva e il muro su Martinez chiudono il match 25-22.