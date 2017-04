Valentina, donati gli organi. Martedì i funerali

Foto varie

Sono stati espiantati gli organi di Valentina Garibaldi, la donna di 32 anni deceduta per le ferite riportate nell’incidente che l’ha vista coinvolta nella tarda serata di mercoledì 29 marzo sulla strada statale 394 tra Germignaga e Brissago Valtravaglia.

I genitori della donna hanno dato il via libera alla donazione di cornee e fegato.

Descritta da tutti i suoi conoscenti, parenti e amici, come una ragazza solare e simpatica, Valentina lavorava in un bar di Lugano. Se ne è andata venerdì sera, in tarda serata. Troppo gravi le ferite riportate per sopravvivere. Nella giornata di lunedì 3 aprile sarà effettuata l’autopsia, mentre la data dei funerali è stata fissata per martedì 4 aprile a Laveno Mombello nella parrocchia di S. Maria Ausiliatrice del Ponte, alle 14.30.