Van de Sfroos e la sua band suonano per le strade di Gallarate

varie gallarate

In giro per le strade di Gallarate a suonare c’è Davide Van De Sfroos e la sua band, gli Shiver. Sorpresa in centro questo pomeriggio, sabato, con il cantautore laghee e il maxi-camper che lo sta accompagnando per la promozione del superconcerto di sabato 9 giugno a San Siro.

DVDS sarà questa sera al teatro Condominio per uno showcase in cui alternerà il dialogo con tre giornalisti locali ai suoi successi. Sono ancora disponibili alcuni tagliandi per assistere allo spettacolo che saranno distribuiti proprio all’ingresso del teatro.