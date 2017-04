Van De Sfroos, una serate per raccontarsi al Condominio

Immagini del "Folk Coopera Tour" di Davide Van De Sfroos - foto di Andrea Ostoni

E’ in programma per il 22 aprile l’appuntamento con lo “Show-Case Tour” di Davide Van De Sfroos al Teatro Condominio di Gallarate. Un appuntamento dove suonerà brani del suo repertorio, mentre alle sue spalle saranno proiettati i video di presentazione del suo concerto in programma a San Siro il prossimo 9 giugno.

Quella che Van De Sfroos sta portando in giro nei teatri è una formula collaudata: il cantautore laghée si sottoporrà alle domande dei giornalisti locali che, insieme a lui sul palco, diventeranno parte integrante dello spettacolo. Davide ascolterà e risponderà con al suo fianco l’inseparabile chitarra che “imbraccerà” per intonare alcuni dei suoi successi.

Di più, perché all’esterno del teatro ci sarà la curiera dalla quale, dopo un giro per le vie di Gallarate, dalla mattina fino al pomeriggio, scenderà la sua band di supporto che direttamente in piazza Libertà, a partire dalle 16 darà fiato agli strumenti: un’esibizione “busker”, senza amplificazione. I “Shiver” saranno raggiunti alle 17 da Van De Sfroos che sarà a disposizione della gente, mentre per tutto il giorno sarà possibile acquistare i biglietti per il concerto milanese rivolgendosi al caravan.

Al concerto di Davide Van De Sfroos “in curiera”: scopri la proposta di VareseNews

Due dei biglietti verranno invece regalati nel corso della serata al Condominio: i fortunati saranno estratti tra il pubblico presente in sala. Ingresso gratuito per chi ne farà richiesta (non più di due a persona) registrandosi nella sezione “Segnala a noi” della applicazione del Comune “GallaratePiù”: al richiedente, che all’interno della sezione dovrà cliccare la voce “altro” scrivendo il nome e il cognome utili all’intestazione del biglietto, verrà inviata la conferma della prenotazione via mail con tanto del numero del posto assegnato.