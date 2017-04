Vandali imbrattano il lavatoio

C’era una volta il lavatoio di Azzate. Ora è così, come si vede nella foto. Un tempo le donne ci lavavano i panni e chiacchieravano, ora i ragazzini s’incontrano lì perché il lavatoio è “infrattato” e si divertono a fare scempio dei muri.

Peccato. Peccato per due ragioni, la prima perché comunque i lavatoi sono un bel “monumento” per i nostri paese, la seconda perché i lavatoi di Azzate erano stati ristrutturati nel 2011 dalla Squadra locale della Protezione Civile di Azzate, da sempre molto attiva e presente sul territorio

I volontari avevano strappato il lavatoio di via Colli alle sterpaglie, lo avevano ripulito e imbiancato (qui trovate le foto). Sono bastati meno di 6 anni per ridurlo a una lavagna per scritte stupide.

Cosa si può fare? Nulla. O meglio varrebbe la pena di provare a fare come per la chiesetta di San Rocco: i carabinieri avevano sorpreso quattro ragazzini a scarabocchiare sulla parete della chiesetta, a quel punto avevano richiamato i genitori che si sono schierati con le forze dell’ordine. Risultato: i ragazzi sono stati costretti a ridipingere la facciata della chiesa sotto gli occhi degli amministratori comunali.

Anche il lavatoio, forse, si meriterebbe un’attenzione così.