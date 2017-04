Varese, basta un gol per passare a Chieri

Varese - Chieri 0-2

Un Varese cinico e attento riesce a espugnare Cuneo 1-0 con una bella prestazione di carattere. Decide un gol di Scapini all’8’ del primo tempo. Una delle poche palle gol create in tutta la gara. Funziona bene la difesa a tre biancorossa con Luoni, Ferri e Viscomi che non lasciano mai spazi agli attaccanti avversari. Il Cuneo frena a Busto Garolfo e si riaprono così i giochi per il primo posto. Tutto ancora da rifare, nessuno scappa. Sarà un finale entusiasmante.

FISCHIO D’INIZIO – Il Varese deve ritrovare la vittoria per puntare ancora al primo posto dopo il pareggio contro la Pro Settimo e la sconfitta contro il Legnano. Sfida d’alta classifica a Chieri contro una squadra dietro solo due punti ai biancorossi in graduatoria. Mister Stefano Bettinelli cambia e passa al 3-4-1-2 con Luoni, Ferri e Viscomi in difesa. Centrocampo con Talarico e Bonanni in fascia e mediana di sostanza con Gazo, Vingiano e Bottone. In attacco spazio alla coppia formata da Piraccini e Scapini. Parte dalla panchina Giovio, mentre sono in tribuna Rolando e Gucci. Per il Chieri di mister Manzo classico 4-3-3 con Messias, Villa a Anastasia a formare il tridente d’attacco. Due assenze importanti per i piemontesi: il difensore e capitano Cacciatore e il centrocampista Poesio.

IL PRIMO TEMPO – Il Chieri prova a indirizzare la gara dalla sua parte provando a tenere il possesso palla, ma il Varese alla prima occasione passa: all’8’ Scapini taglia bene sul primo palo su corner di Vingiano e sigla il vantaggio biancorosso. Subito il gol, i padroni di casa provano a rimettere in parità il match, ma per quanto gestiscano il possesso palla, non riescono a scalfire la difesa varesina. Ferri è sempre presente e ferma bene Villa. Buon lavoro anche di Viscomi assieme a Bonanni per evitare che si inneschi la fantasia di Messias. Non ci sono altre occasioni da gol per tutto il tempo e all’intervallo il Varese chiude avanti 1-0.

LA RIPRESA – Parte meglio il Chieri, che in 10’ riesce a produrre più di quanto fatto nella prima frazione. Prima è Messias ad accentrarsi da sinistra e impegnare alla parata in due tempi Pissardo con una conclusione forte ma centrale. Al 3’. Due minuti dopo Villa prova un diagonale senza troppa potenza che il portiere del Varese blocca in tuffo, mentre all’8’ la conclusione di Anastasia dalla lunga passa a un soffio dall’incrocio dei pali. Passati i primi minuti però il Varese riprende le misure e il campo. Il Chieri non riesce più a trovare conclusioni verso Pissardo e i biancorossi gestiscono bene la palla, anche grazie al duro lavoro in attacco di Scapini, abile a tenere alta la squadra. Nei 5’ di recupero la palla rimane distante dall’area biancorossa, con il Varese che si porta a casa i tre punti.

TABELLINO

Chieri – Varese 0-1 (0-1)

Marcatori: all’8’ pt Scapini (V).

Chieri (4-3-3): Benini; Venturello, Fabbro (dal 34’ st Gueye), Benedetto, Benassi; Pasquero (dal 23’ st Miello), D’Iglio, Campagna (dal 29’ st Simone); Messias, Villa, Anastasia. A disposizione: Cella, Novello, Lovin, Gallo, Della Valle, Sarao. All.: Manzo.

Varese (3-4-1-2): Pissardo; Luoni, Ferri, Viscomi; Talarico, Gazo (dal 13’ st Cusinato), Bottone (dal 43’ st Benucci), Bonanni; Vingiano (dal 29’ st Becchio); Piraccini, Scapini. A disposizione: Bordin, Granzotto, Lercara, Innocenti, Giovio, Moretti. All.: Bettinelli.

Arbitro: sig. De Tommaso di Rieti (Beltrame e Segat).

Note: giornata primaverile, terreno in buone condizioni; Calci d’angolo 4-3; Ammoniti: D’Iglio, Simone per il Chieri; Piraccini, Luoni per il Varese. Recupero: 2’ + 5’.