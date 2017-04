Varese – Bustese e Olginatese – Pro Patria in diretta

Foto varie di calcio

Squadre in campo dalle ore 15 su tutti i campi di Serie D: si disputa oggi la penultima giornata della stagione regolare. Varese sul terreno amico contro la Bustese, Pro Patria In trasferta a Olginate.

Varesenews racconterà in diretta le partite con il consueto liveblog al quale i lettori possono partecipare o scrivendo nello spazio commenti o usando su Twitter e Instagram gli hashtag #direttavn, #varesebustese e #olginatesepropatria. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.