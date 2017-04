Varese, che brutta figura. Anche il Legnano passa a Masnago

Le immagini dei biancorossi

Niente da fare. Masnago, per il Varese, resta un luogo stregato e maligno, dove chi indossa la maglia biancorossa si ritrova con la mira storta, le gambe legnose, la testa pesante. Al “Franco Ossola”, nel giro di quattro giorni, la squadra di Bettinelli ha conquistato un punto in due partite disputate contro la terz’ultima e l’ultima in classifica. E il Legnano di Tomasoni, fanalino di coda, è uscita a braccia alzate dopo una meritata vittoria, 1-2, tra gli applausi dei propri tifosi ma anche di quelli della tribuna biancorossa che hanno così espresso nel contempo sportività e contestazione.

Bettinelli, nel dopo partita, ha negato che i lilla abbiano meritato il successo ma ci permettiamo di dire che non è così. Vero, la gara è vissuta su alcuni episodi e questi – il gol di Balconi su tiro-cross, il rigore fallito da Piraccini – hanno sfavorito i padroni di casa, ma è altrettanto vero che l’atteggiamento messo in campo dal Legnano sia stato ben più convinto e vivace fin dal calcio di avvio. E comunque il Varese non è stato in grado di creare grandi occasioni, mostrando un gioco con poche idee (fasce non sfruttate, Giovio utilizzato come “centroboa”, zero invenzioni dalla mediana) e troppi errori anche in fase di impostazione. Insomma, dopo l’illusione di Sesto San Giovanni, i biancorossi paiono tornati in un tunnel insidioso, soprattutto a livello mentale, quando sono costretti a giocare in casa.

Ora la situazione di classifica si fa ancora più pesante: le vittorie di Cuneo e Inveruno cacciano a -4 Luoni e compagni, e con cinque partite da giocare da qui alla fine, il bottino delle prime pare ora difficile da scalfire. Specie se ogni occasione data dal calendario viene giocata – noi useremmo anche il verbo “sprecata” - in questa maniera. Il fatto, infine, che il Varese non sia nemmeno riuscito a imbastire quell’assedio tentato invece con la Pro Settimo, lascia intendere che anche a livello di atteggiamento questa squadra non creda più nella possibilità di ribaltare il campionato. E questo, però, è un peccato mortale.

VARESE – LEGNANO 1-2 (0-1)

MARCATORI: Hazah (L) al 33′ pt; Balconi (L) al 13′ st, Gucci al 24′ st

VARESE (4-4-2): Pissardo; Talarico, Luoni, Ferri, Granzotto; Becchio, Bottone, Vingiano, Lercara (Rolando dal 4′ st); Giovio (Piraccini dal 12′ st), Moretti (Gucci dal 22′ st). All. Bettinelli. A disp.: Bordin, Bonanni, Cusinato, Gazo, Viscomi, Benucci.

LEGNANO (4-4-2): Houehoue; Paroni, Mele, Rovrena, Balconi (Marcolini dal 41′ st); Pelucchi (Cochis dal 34′ st), Bolis, Provasio, Laraia (Perez dal 28′ st); Hazah, Ianni. All. Tomasoni. A disp.: Di Graci, Perucca, Tomei, Cantarella, Ojeda, Adici.

ARBITRO: Piazzini di Prato (Vannini e Senzi).

NOTE. Giornata tiepida e serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Houehoue, Ianni, Granzotto, Mele. Calci d’angolo: 7-4. Recupero: 2′ e 5′. Spettatori: 1.500 circa.