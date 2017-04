Varese come Hogwarts con il raduno di maghi di AssoKappa

sala napoleonica ville ponti

Arrivano da tutta Italia i maghi che domenica 30 aprile hanno partecipato al raduno di AssoKappa. 500, a fine giornata, è il conto di quelli che sono entrati a Ville Ponti per una giornata all’insegna della magia.

«E’ la prima volta che lo facciamo qui, è che in negozio non ci stavamo più» racconta Fabrizio Muscogiuri, il titolare del celebre punto vendita di oggetti magici di via Cattaneo a Varese. Assokappa è infatti uno dei negozi di magia di riferimento per gli appassionati del genere e il suo raduno annuale richiama ogni anno tantissime persone. Proprio per questo quest’anno si è svolto a Ville Ponti, dove fin dal mattino sono stati tantissimi i ragazzi arrivati qui per il “raduno magico”.

Tanti i tavoli tematici, dove imparare nuovi trucchi o sfidarsi in abilità. Come quelli di cartomagia o monetomagia fino ad arrivare al cardistry -e cioè le evoluzioni con i mazzi di carte, le cosiddette fioriture acrobatiche- o allo speed cubing, cioè la gara per risolvere il più velocemente possibile il Cubo di Rubik. Non solo, la giornata a previsto vere e proprie lezioni di magia, come quelle con Aurelio Paviato e Gianfranco Peverino, fino al concorso di magia davanti a giudici d’eccezione come hyde, Lorenzo Forgiarini e Jacopo Fratini, tutti e tre star di Youtube.