Varese e lo sport protagonisti alla Bit

Varese con le sue opportunità turistiche legate allo sport protagonista della giornata iniziale della BIT, in programma fino a martedì 4 aprile nei padiglioni di FieraMilanoCity.

Questa mattina (domenica 2 aprile, ndr), il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Albertini – affiancato dall’assessore regionale Mauro Parolini e da Filippa Lagerbäck nel suo ruolo di ambasciatrice della Varese Sport Commission – ha presentato al pubblico del Borsa internazionale del turismo l’offerta 2017 collegata appunto allo sport quale strumento di valorizzazione turistica del nostro territorio: “Il marchio Varese – ha detto Albertini – sta sempre più acquistando attrattività sul mercato turistico. Gli ultimi dati, quelli relativi al 2016, sono confortanti, tanto più perché segnano una crescita del 2% negli arrivi anche nell’anno post Expo, superando quota 1 milione e 300mila. Come Camera di Commercio e associazioni di categoria stiamo operando sinergicamente su diversi fronti. Penso al progetto Tourist Angels che coinvolge oltre 200 ragazzi dei nostri istituti superiori. Penso anche allo sforzo di valorizzazione delle eccellenze ambientali e architettoniche varesine che stiamo conducendo grazie al progetto che si richiama al brand Varese #DoYouLake?”.

La giornata alla Bit è stata però incentrata in particolare sulla Varese Sport Commission, con Filippa Lagerbäck che ha parlato di Varese come di un “territorio perfetto per le attività all’aria aperta: è una sorta di parco naturale dalla montagna al lago. Avete mai avuto la possibilità di alzar lo sguardo al mattino e scorgere dietro di voi il Sacro Monte e il Campo dei Fiori, con bellissimi percorsi in mezzo alla natura? Qualche colpo di pedale in bicicletta ed eccovi sui laghi, dove fa da sfondo la maestosità del Monte Rosa. Io ho scoperto Varese qualche anno fa, da allora abito in questo luogo che, immerso nel verde prealpino e circondato dall’azzurro dei corsi d’acqua, sembra il fondale di uno spettacolo da sogno, di quelli che ci fanno emozionare!”

Parole che hanno preceduto l’illustrazione di tre eventi di carattere turistico-sportivo, a rilievo nazionale se non internazionale, che nei prossimi mesi vedranno Varese e il suo territorio fungere da scenario ideale: il cicloraduno Fiab Sette Laghi, che dal 19 al 26 giugno richiamerà appassionati del turismo su due ruote da tutta Italia ma anche dall’estero; l’Eolo Campo dei Fiori Trail, in programma il 23 settembre lungo le salite del massiccio del Campo dei Fiori partendo dalle sponde di Gavirate del lago di Varese, e la seconda edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine, che si svolgerà domenica 1° ottobre, precedendo di 48 ore una delle classiche del calendario mondiale dei ciclisti professionisti quale la Tre Valli Varesine.