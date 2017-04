“Varese nel cuore” si allarga: ci sono due nuovi soci

Openjobmetis- Dolomiti Energia 83-80

Continua a crescere la compagine di “Varese nel Cuore”, il consorzio che detiene il 95% delle quote di Pallacanestro Varese. Il complesso biancorosso ha annunciato oggi l’ingresso di due nuove aziende a sostegno del club di piazza Montegrappa, confermando così le speranze espresse anche in tempi recenti dal presidente Alberto Castelli.

I due nuovi soci – la General Trade di Milano e la Copying Srl di Caronno Pertusella e con il loro arrivo il totale complessivo degli aderenti arriva a sfiorare quota sessanta, numero importante soprattutto considerando la “ripartenza” di un paio di anni fa.

General Trade è azienda giovane: fondata nel 2013 è specializzata nella fornitura dei tondini di acciaio per le armature e mette a disposizione dei clienti uno staff tecnico in grado di supportare tutto le scelte. a partire dalle richieste provenienti dai cantieri. In abbinamento all’acciaio d’armatura General Trade dispone di qualsiasi accessorio a completamento della fornitura.

È invece specializzata nei servizi di gestione documentale esterna a piccole, medie grandi imprese la Copying srl, che vanta oltre quarant’anni di esperienza. Il principale obiettivo attuale è quello di aiutare le aziende a passare dalla carta al digitale in modo semplice, con competenze certificate e con un supporto continuo. Copying Srl ha fondato, nel 2016, il network “Sartorie Digitali” che offre l’opportunità di partecipare a workshop e percorsi formativi a quanti vogliano approfondire le applicazioni della Digital Transformation.