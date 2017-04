Varese risorgimentale per un giorno

Sabato 29 aprile alle ore 15.00 si è tenuta la cerimonia di apertura e sfilata di un evento legato alla storia locale e alla cultura facendo tornare indietro la città nel tempo fino al Risorgimento.

Galleria fotografica Rievocazione storica a Varese 4 di 15

L’occasione è stata la manifestazione «Varese Risorgimentale» organizzata dal Panathlon International Club Varese che ha come location il centro città, i Giardini Estensi e l’ippodromo “Le Bettole”, dove sono stati allestiti stand gastronomici e birreria a cura della parrocchia di Biumo, Alpini e Tencitt, e un concerto dell’Orchestra giovanile studentesca di Varese.

Alle 15 saluto delle autorità e inizio della sfilata che dai Giardini Estensi arriva ai musei Civici, proseguendo per via Sacco, piazza Monte Grappa, alle 16 sosta del corteo sotto il campanile in piazza San Vittore e passaggio sotto l’Arco Mera, quindi corso Matteotti, le piazze Podestà e Carducci, via San Martino e si conclude alle 16.45 in piazza Cacciatori delle Alpi. Dalle 17 la festa

si trasferisce all’ippodromo con la riproduzione dell’accampamento delle truppe.

La rievocazione riguardava gruppi militari e folcloristici in memoria dei tempi della battaglia di Biumo che venne combattuta il 26 maggio 1859 nell’ambito della Seconda Guerra d’Indipendenza italiana.

I volontari dei Cacciatori delle Alpi, comandati da Giuseppe Garibaldi, vennero impegnati nei combattimenti contro le truppe del Regno Lombardo-Veneto. Gli austriaci vennero sconfitti presso Como, e vennero poi obbligati a mantenere le truppe a nord del fronte.

Il 26 maggio, di pomeriggio, la divisione Urban giunse a Varese, dove Garibaldi stava già preparando le difese. I piemontesi erano divisi come segue: un battaglione (Enrico Cosenz) sulla destra, due battaglioni a sinistra (Giacomo Medici), un battaglione in centro (Nicola Ardoino); due battaglioni di riserva, uno a Varese (Nino Bixio), e uno a Biumo Superiore.