Varese rivive il Risorgimento: la città rievoca le battaglie

Tre giorni per rivivere l’atmosfera del Risorgimento. La rievocazione storica animerà la città di Varese il prossimo fine settimana.

La grande e complessa manifestazione è stata presentata questa mattina, mercoledì 26 aprile, a Palazzo Estese dai tanti protagonisti coinvolti: dalla Varese Risorgimentale, gruppo fondato nel 1995 per rievocare il periodo storico, il Panathlon Varese, l’orchestra giovani Studentesca, ma anche i Musei civici. In tutto ci saranno 120 volontari che garantiranno un programma ricco di iniziative culturali ma non solo.

Venerdì 28 aprile, all’ippodromo, la rievocazione, che ha avuto anche il sostegno del Ministero della Difesa, avrà inizio alle 18 con l’esibizione dell’Orchestra giovanile e il suo repertorio pop. Stand gastronomici e birreria a cura della parrocchia di Bitumo con Alpini e Tencitt assicureranno la cena.

Sabato 29 aprile, alle ore 15 si svolgerà la cerimonia d’apertura con la sfilata ai giardini estensi fino ai Musei civici e poi le principali vie cittadine: via Sacco, piazza Monte Grappa, piazza San Vittore, corso Matteotti, piazza Podestà, piazza Carducci, via San Martino e piazza Cacciatori delle Alpi.

Alle ore 17 ci si sposta all’Ippodromo per l’accampamento delle truppe militari.

Fino a mezzanotte sono di nuovo in programma ballo in costume, falò, stand gastronomici e musica ancora con l’Orchestra giovanile che, per l’occasione, ha preparato un repertorio di musica verdiana. In contemporanea, alle 21 al Salone estense ci sarà un ballo in costume d’epoca.

L’ultimo giorno, domenica 30 aprile, la rievocazione si apre con l’alzabandiera all’ippodromo alle ore 10. A seguire la celebrazione della messa e quindi l’apertura dello stand gastronomico alle 12. Nel pomeriggio, si prosegue alle 14.30 con la Banda nazionale di Cofienza, alle 15.15 la sfilata dei gruppi militari. A seguire il saluto delle autorità alle 15.30 e la rievocazione della battaglia alle 16 con lo schieramento dei battaglioni e l’onore ai caduti con il saluto alla bandiera alle 17.30.

Alle 18 la bandiera verrà ammainata concludendo la tre giorni di rievocazione che vedrà l’ippodromo trasformarsi in un campo militare con tanto di tende dove alcuni trascorreranno anche la notte.