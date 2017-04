Varese, sconfitta pesantissima a Gozzano

Varese - Gozzano 3-2

Sconfitta pesantissima per il Varese, che cade 2-1 a Gozzano. Poche occasioni nel primo tempo, anche se il Varese gioca meglio. Nella ripresa i padroni di casa colpiscono una traversa, un palo e trovano il vantaggio con Aperi. Scapini trova il pareggio, ma nel finale i piemontesi si riportano avanti con Ficco, ma l’azione è viziata da un netto fallo non ravvisato dall’arbitro. In classifica vincono sia il Cuneo, sia il Borgosesia. Il primo posto è ora lontano 5 punti a 180 minuti dalla fine del campionato.

FISCHIO D’INIZIO – Il Varese arriva a Gozzano sapendo di non poter sbagliare. Un passo falso ora metterebbe a serio rischio le speranze di primo posto. Mister Stefano Bettinelli ritrova per la difesa Luoni e Viscomi e ritorna alla linea a tre davanti a Pissardo. In attacco spazio ancora a Piraccini e Scapini, uomo gol ritrovato per i biancorossi. Il Gozzano in casa nel girone di ritorno ha sempre vinto e non vuole fare regali al Varese. Mister Gardano schiera un 4-3-3 con Aperi punta centrale, mentre parte non può contare su Testardi, influenzato, miglior realizzatore dei rossoblu. Assente anche il difensore Carboni, punto di riferimento per la retroguardia.

IL PRIMO TEMPO – Il Varese tiene sin dai primi minuti il possesso palla, mentre il Gozzano pensa principalmente a difendersi. Di occasioni ce ne sono poche: al 10’ Piraccini calcia altissimo dal centro dell’area sul cross di Talarico. Un minuto dopo Rolando con un destro velenoso dalla distanza impegna Gelli alla parata in due tempi. Per un’altra occasione degna di nota bisogna aspettare il 33’ con il servizio di Rolando per la testa di Piraccini che però manda a lato di pochissimo. Al 36’ Scapini trova la girata giusta su un’altra giocata efficace di Talarico, ma sul tiro del bomber il difensore del Gozzano riesce a deviare in angolo. All’intervallo si va con il risultato ancora fermo sullo 0-0.

LA RIPRESA – Riparte bene il Varese, che si fa vedere al 6’ con un colpo di testa di Scapini troppo centrale per impensierire Gilli. Al 10’ però il Gozzano va vicinissimo al vantaggio. Su punizione dai 23 metri circa Guitto calcia bene, la palla colpisce la traversa e rimbalza nei pressi della linea di porta. L’arbitro lascia correre tra le proteste dei padroni di casa che chiedevano il gol. Il centrocampista del Gozzano è sfortunato anche al 19’ quando ancora su punizione prende il palo. Il gol per i padroni di casa è nell’aria e arriva al 22’ con Aperi che controlla palla in area e batte Pissardo in girata. Il Varese reagisce subito e trova l’1-1 con Scapini al 28’. Su punizione dalla trequarti, Rolando trova Ferri che fa sponda per Scapini che da due passi mette in rete. Nel finale, al 39′, però il Gozzano ritorna in vantaggio con Ficco, che mette in rete da due passi un assist di Guitto. Il centrocampista di casa però vizia l’azione con un fallo evidente che l’arbitro non ravvisa. Bettinelli per cercare il nuovo pareggio inserisce anche Moretti per Gazo, ma sono le idee a mancare ai biancorossi che non riescono a creare occasioni. Nel recupero il Gozzano riesce a tenere il pallone lontano dalla propria area e portarsi a casa tre punti.

TABELLINO

Gozzano – Varese 2-1 (0-0)

Marcatori: al 22’ st Aperi (G), al 28’ st Scapini (V), al 39’ st Ficco (G).

Gozzano (4-3-3): Gilli; Lenoci, Mikhailovsky, Emiliano, Mastrilli; Segato, Guitto, Parisi (dal 16’ st Ficco); Gulin (dal 16’ st Mantovani), Aperi, Lunardon (dal 40’ st Gemelli). A disposizione: Signorini, Mazzola, Tordini, Usei, Vono, Selvaggio. All.: Gardano.

Varese (3-4-1-2): Pissardo; Luoni, Ferri, Viscomi; Talarico, Gazo (dal 40’ st Moretti), Vingiano (dal 26’ st Cusinato), Bonanni; Rolando; Piraccini (dal 21’ st Giovio), Scapini. A disposizione: Bordin, Simonetto, Granzotto, Benucci, Lercara, Innocenti. All.: Bettinelli.

Arbitro: sig.ra Vitulano di Livorno (Cogozzo e Ferrari).

Note: giornata serena e calda, terreno in ottime condizioni; Calci d’angolo 3-4; Ammoniti: Lunardon, Guitto, Mastrilli, Mantovani per il Gozzano; Viscomi, Luoni per il Varese. Recupero: 2’ + 4’.