Varese, un’altra occasione, ma il Legnano va preso con le molle

Varese - Legnano 3-2

Il pareggio – inatteso e doloroso – nel turno di recupero contro la Pro Settimo ha raffreddato un po’ gli entusiasmi in casa Varese Calcio: chi sognava – ed eravamo in molti (nel gruppo ci mettiamo anche noi) – il sorpasso ai danni di Cuneo e Inveruno si è dovuto ricredere di fronte al catenaccio della Pro Settimo e agli errori sottoporta dei biancorossi che però hanno subito un’occasione per rifarsi.

Domenica 2 aprile (ore 15) a Masnago andrà in scena il derby con il Legnano, partita attesa per ragioni di bandiera, oltre che di classifica, nella quale però il Varese parte con i favori del pronostico. I lilla stanno infatti vivendo una stagione tribolata: agli avvicendamenti in panchina e in società (quelli sono stati la norma anche sotto al Sacro Monte…) si aggiunge una situazione di classifica deficitaria, visto che gli uomini di una vecchia conoscenza biancorossa, Paolo Tomasoni, si trovano all’ultimo posto con 15 punti, otto in meno del Pinerolo terz’ultimo.

Il match con la Pro Settimo però ha insegnato che queste partite, per il Varese di quest’anno sono particolarmente difficili, quindi sarà ancora più importante sfruttare le prime occasioni che capiteranno sui piedi dei giocatori di Bettinelli. Il tecnico di Induno dovrebbe cambiare qualche pedina rispetto al mercoledì: Granzotto potrebbe rilevare Bonanni in fascia, Bottone è favorito per tornare fulcro del centrocampo. Davanti, soprattutto, la scelta del Betti sarà delicata perché gli uomini a disposizione sono molti, ma nessuno in questo momento garantisce la certezza di gonfiare la rete. Occhi – e orecchie – puntati intanto anche sugli altri campi: Cuneo – Chieri e Inveruno – Pro Sesto sono incontri difficili per le due capolista, anche se prima di guardare a eventuali cadute altrui, è necessario portare a casa i tre punti da Masnago. L’inespugnabile Masnago degli ultimi tre mesi abbondanti.

VIABILITA’ E INGRESSI ALLO STADIO

La viabilità nella zona dello stadio subirà delle limitazioni a partire dalle ore 13. Sarà aperta eccezionalmente la Curva Sud, dedicata ai tifosi lilla; chi ha un biglietto di Tribuna dovranno entrare dal cancello di via Vellone, mentre per il settore Distinti l’accesso sarà da via Stadio. Il parcheggio di Piazzale De Gasperi - quello di fronte all’ingresso principale – sarà a riservato esclusivamente alla tifoseria ospite; all’interno dello stadio sarà vietata la vendita di alcolici. Insomma, si torna alle regole in vigore per la Serie B, ma due categorie più in basso.

DIRETTA VN

La partita di Masnago sarà raccontata in diretta nel liveblog dedicato a tutte le nostre squadre di Serie D. Il “Franco Ossola” sarà campo centrale e i lettori potranno interagire con la cronaca attraverso i commenti o usando gli hashtag #direttavn e #vareselegnano su Twitter e Instagram. La diretta è attiva fin da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, classifiche e con il sondaggio-pronostico pre partita. Per accedere al live CLICCATE QUI.