Varese – Varesina, sfida in notturna

Varesina - Varese 0-3

Si giocherà alle ore 20.30 il derby tra Varese e Varesina di giovedì 13 aprile. L’anticipo prima del weekend di Pasqua, come richiesto dalle società, verrà quindi giocato in notturna per permettere a più tifosi di assistere alla gara.

Appuntamento quindi al “Franco Ossola” per una sfida che ha in palio punti importanti.

Questo il comunicato della società: