Varesina – Caronnese, chi sbaglia paga

Domenica 23 aprile si gioca la 32esima giornata del Girone A di Serie D, la 15esima di ritorno e terzultima di campionato. Sfida con in palio punti importanti a Venegono Superiore, dove la Varesina ospiterà la Caronnese. Il Legnano continua a sperare nella salvezza e al “Mari” sarà impegnato in uno scontro diretto contro la Pro Settimo.

VARESINA – CARONNESE

Nessuna delle due può permettersi errori. La Varesina rischia di perdere ulteriori posizioni di classifica e con il Legnano in buona forma, distante ora solo tre punti, la retrocessione diretta potrebbe non essere più solo un incubo. La Caronnese invece non può concedersi altre distrazioni altrimenti le ultime speranze per il primo posto potrebbero svanire.

LEGNANO – PRO SETTIMO

Tre vittorie di fila per il Legnano, che con nove punti nelle ultime tre uscite è riuscita a riaprire la corsa per la salvezza con i playout ora distanti solo due lunghezze. Domenica al “Mari” arriverà la Pro Settimo penultima in classifica, con un solo punti in più rispetto ai lilla. Sarà una gara molto combattuta, ma la squadra di Paolo Tomasoni ha la serie intenzione di mettersi in tasca un altro successo che porterebbe nuove panoramiche per le ultime due giornate nelle parti basse della graduatoria.