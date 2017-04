Varesini che vivete all’estero abbiamo bisogno di voi

Travel Trip Map Direction Exploration Planning Concept

Amici che vivete all’estero abbiamo bisogno di voi. Vorremmo costruire una mappa con tutti i varesini che vivono e lavorano lontano dall’Italia, ci date una mano?

PERCHE’ LO FACCIAMO? VOGLIAMO FARE UN FILM

Quest’anno Varesenews compie vent’anni e per festeggiare abbiamo deciso di organizzare tantissime proposte: confronti, incontri, feste, iniziative “digitali” ma soprattutto un film sui 20 anni di internet e sui cambiamenti che l’innovazione tecnologica ha portato. Il titolo sarà “Internet is life” e si comporrà dei video che anche voi invierete. Non serve essere professionisti, videomaker o registi: serve solo avere un telefonino o una videocamera e “riprendere” il mondo con il vostro sguardo di varesini che vivono all’estero.

L’obiettivo è quello di raccogliere video per tutta l’estate e arrivare a presentare il film a novembre, durante il festival del giornalismo digitale Glocalnews, per poi presentarlo anche nei cinema e ai festival. Una volta compilato il modulo vi terremo aggiornati su tutti i passaggi della realizzazione del film: vi diremo nel dettaglio cosa chiederemo e ascolteremo i vostri suggerimenti.

“Internet is life” ha già raccolto molta curiosità nelle scorse settimane: abbiamo lanciato un concorso per la selezione del regista: vi hanno partecipato 223 professionisti del mondo del cinema e nelle prossime settimane sceglieremo il nome del regista che ci affiancherà in questa avventura.

Ma non solo. Il vostro punto di vista sarà per noi fondamentale e prezioso. Vogliamo contarvi, sapere dove siete e di che cosa vi occupate. Vogliamo arricchire le connessioni della comunità del nostro giornale con la vostra esperienza. Per questo abbiamo preparato un modulo per conoscervi e rimanere in contatto.

GLI EVENTI

Non stiamo cercando solo voi che vivete all’estero: in queste settimane abbiamo avviato diversi appuntamenti per conoscere i nostri lettori, uno ad uno se necessario. La prima iniziativa è già partita ed è l’appuntamento “Indovina chi porta il caffè” che ogni settimana porterà il caffè, e un pezzo della redazione di Varesenews, nelle case di chi ci ha invitato.

Altre a questo partirà un tour per le feste popolari in tutta la provincia e altre iniziative che saranno annunciate a breve. Da voi, per il momento, non riusciamo a passare ma intendiamo comunque coinvolgervi in questa grande festa. Per questo vi chiediamo di compilare il nostro modulo e lasciarci i vostri contatti.

Inoltre, si è appena concluso un bando per la realizzazione del logo al quale hanno partecipato più di 260 persone. Stiamo scegliendo il vincitore e lo annunceremo il 20 aprile.

LA SERATA CHE APRE I FESTEGGIAMENTI

Il primo vero appuntamento per iniziare i festeggiamenti sarà il 20 aprile. Dalle 20 saremo al teatrino Santuccio di via sacco a Varese per lanciare una lunga festa per il nostro speciale compleanno. Nel corso della serata sveleremo il vincitore del concorso per disegnare il logo dei 20 anni e il regista che realizzerà il film.