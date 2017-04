Velo Ok, sindaco e polizia locale: “Velocità diminuita dove ci sono”

rilevatori dissuasori di velocità velook

“L’installazione dei sistemi di rilevamento della velocità delle automobili sta dando buoni risultati in materia di sicurezza sulle strade”. Lo afferma l’amministrazione comunale di Varese che venerdì mattina ha fornito i primi numeri

“Sono in calo le velocità rilevate sulle arterie in cui i primi giorni di marzo sono stati posizionati i “velo ok”, i sistemi che monitorano i passaggi delle automobili e controllano la velocità – spiegano il sindaco Davide Galimberti, il vicesindaco Daniele Zanzi, il comandante della Polizia locale di Varese, Emiliano Bezzon e Paolo Golio, direttore progetto “Noi sicuri”-. Sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa i dati sulla velocità rilevata sulle strade cittadine in seguito all’installazione dei sistemi di monitoraggio e prevenzione Velo Ok”.

Tra le strade in cui sono stati posizionati i Velo Ok c’è la provinciale della Rasa. Secondo i dati forniti dal Comune, dopo l’introduzione del sistema di prevenzione e controllo, “si sono riscontrati alcuni importanti miglioramenti”. Dal monitoraggio del traffico effettuato tra l’8 e il 13 marzo 2017 si registra un calo percentuale del 18,3% delle infrazioni totali e del 58,5% di quelle più gravi (oltre i 90 km/h), con un calo di 400 infrazioni giornaliere. Anche durante la notte i miglioramenti sulla Provinciale della Rasa, in via Ginestre, sono evidenti: in particolare si registra un calo percentuale del 20,1% delle infrazioni totali e del 75,1% di quelle più gravi (oltre i 90 km/h).

Positivi anche i dati rilevati in via Giordani, una strada urbana di notevole percorrenza, caratterizzata da circa 8.000 passaggi giornalieri. Dopo l’introduzione del sistema di prevenzione e controllo “Velo ok” si è registrato un calo percentuale del 60,8% delle infrazioni totali, mentre la velocità media è scesa di 4,48 km/h (- 10,4 %) con un calo di circa 700 infrazioni giornaliere.

Mentre in via Saffi, strada urbana caratterizzata da circa 4.000 passaggi giornalieri si è registrato un calo percentuale del 30,7% delle infrazioni totali e del 53,1% di quelle oltre i 90 km/h, mentre la velocità media è scesa di 5,22 km/h (-9,5 %).

“I dati ci dimostrano che il sistema di prevenzione e controllo sta funzionando – dichiara Daniele Zanzi, vicesindaco di Varese – e stanno migliorando i comportamenti degli automobilisti con significative riduzioni delle velocità sulle nostre strade. La sicurezza stradale è un obiettivo fondamentale di questa amministrazione. Nei mesi scorsi sono stati gli stessi cittadini a chiederci di installare dei sistemi per migliorare la sicurezza stradale e ribadisco che questi strumenti non hanno assolutamente l’obiettivo di fare cassa ma hanno invece l’importante finalità di migliorare il grado di sicurezza delle nostre strade per i pedoni, i ciclisti e automobilisti”.

Il Comune ha presentato anche i nuovi sistemi che gradualmente verranno introdotti come ad esempio “un sistema più efficiente e sicuro per i passaggi pedonali più a rischio. Inoltre è stata data molta importanza ai temi di educazione e sensibilizzazione, a partire proprio dalle scuole e dai ragazzi”.