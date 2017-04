Venerdì santo e Pasqua, le principali funzioni

Foto del giorno febbraio 2017

Ce l’avete chiesto in diversi, perciò proviamo a rispondervi con un articolo: molti di voi ci chiedevano dove fossero e quando, le vie Crucis a Varese.

Premesso che ogni comunità pastorale organizza delle vie Crucis e ogni parrocchia ha la sua messa solenne nel giorno di Pasqua ( per orientarvi può esservi utile la pagina di Chiesadimilano che raduna gli orari delle funzioni in tutta la diocesi ) , qui vi “organizziamo” le informazioni nei due punti piu significativi -della città: il sacro Monte e la Basilica.

VENERDì SANTO

Al Sacro Monte

Al santuario di Santa Maria del Monte il venerdì santo si festeggia con due funzioni: alle 15.00 Celebrazione della Passione del Signore con Bacio del Crocifisso, mentre alle 20.45 ci sarà la Via Crucis in Santuario

In Basilica

La via Crucis in centro è prevista per le 21: Via Crucis e adorazione in Battistero

PASQUA

Al Sacro Monte

Al santuario del sacro Monte, la Pasqua comincia alle 20.45 di sabato, con la Veglia Pasquale, in contemporanea con quella milanese in Duomo.

La domenica, le messe al Sacro Monte saranno alle 7.30, alle 8.30 (alla prima Cappella), alle 9.00, alle 11.00 e alle 16.30

Il santuario nel giorno di Pasqua è comunque aperto dalle 7 alle 18, ed è aperta straordinariamente anche l’undicesima cappella, quella della resurrezione. Per quest’ultima è possibile anche la visita guidata: basta presentarsi davanti alla cappella alle 11.00, alle 14.30 e alle 17.00.

Nel pomeriggio, è possibile anche visitare i musei Baroffio e Pogliaghi: sono aperti infatti dalle 14 alle 18.

In Basilica

Le messe di Pasqua alla basilica di san Vittore sono: alle 8, alle 9.30, quella solenne alle 11, e alle 18.