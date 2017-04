Ora che siamo ventenni, ci invitate alla vostra festa?

Foto varie

Come ormai vi abbiamo raccontato più volte in queste ultime settimane, Varesenews compie 20 anni (qui trovate tutti gli articoli sul tema) e si sta facendo promotrice di una serie di iniziative per festeggiare questo traguardo insieme ai nostri lettori (www.20anni.net).

Tra le idee che ci sono passate per la testa e alle quali stiamo dando seguito (il docufilm, il caffè a casa dei lettori, gli eventi Ted) ecco quella più matta che si chiama “20 anni di Varesenews in Tour”: girare per le feste con una Varesenews car (foto) per raccontarci, raccontare le feste che ci ospiteranno e farvi giocare un po’ con noi tra archeologia elettronica, test su quanto ne sai di questi 20 anni di rivoluzioni tecnologiche.

Quest’anno, probabilmente, la festa di Anche Io non ci sarà e quindi ci siamo chiesti cosa fare: fino ad oggi vi abbiamo invitato alla nostra festa, perchè per quest’anno non ci invitate voi alla vostra?

Da fine aprile alla fine di luglio (poi riprenderemo a settembre) passeremo di festa in festa per conoscere i nostri lettori, gli organizzatori delle tantissime feste, concerti e sagre che animano l’estate. Per questo chiediamo agli organizzatori di invitarci, se vi fa piacere averci tra voi, alla vostra festa.

I primi due appuntamenti in cui saremo presenti saranno la Street Food Parade di Busto Arsizio (22-25 aprile) e Resistenza in Festa a Gemonio (22-23 aprile).

L’appello è per tutti coloro che organizzano i vari eventi ai quali chiediamo di compilare questo form. Vi contatteremo per condividere un momento di gioia con voi e con i nostri lettori.