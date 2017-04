Venti sindaci davanti al valico per protestare contro la chiusura notturna di Cremenaga

I Sindaci del territorio del Piambello ed il Presidente della Comunità Montana si sono schierati davanti al valico di Cremenaga nell’ora in cui è stato chiuso per la prima volta, alle 23 di sabato primo aprile 2017, per “rappresentare” il proprio dissenso e la propria indignazione per non aver ricevuto riscontri oggettivi dal Governo, interessato nella persona del Prefetto di Varese, in merito alla chiusura notturna dei Valichi minori.

«L’assenza di qualsivoglia comunicazione di eventuali decisioni condivise con il Governo della Confederazione o, al contrario, il non rendere partecipi le Amministrazioni locali dell’assoluta unilateralità della scelta elvetica, induce a una percezione per gli Amministratori, ancora più marcata, che le zone di confine siano terra di nessuno – scrive il comunicato congiunto siglato dai sindaci, e letto durante la manifestazione notturna – Inoltre vi è viva preoccupazione per i cittadini frontalieri se fosse avvalorato il fatto che coloro che sottoscrivono accordi in nome e per conto del Popolo Italiano non si premurano di verificare che gli stessi siano rispettati. Ancora peggio sarebbe poi se coloro che snocciolano garanzie verbali a tutela dei lavoratori italiani all’estero, non intendessero prendere atto che i maggiori presupposti che sostanziano la dignità dei lavoratori, oggetto di accordi in materia fiscale, possano non essere tenuti qui in debita considerazione».

Una manifestazione che li ha visti in fascia tricolore, anche per dare un messaggio alla vicina Svizzera: «Richiamando le ultime incresciose e note vicende di offesa al popolo italiano da parte di alcuni esponenti politici Svizzeri, l’immagine delle fasce tricolori davanti ai cancelli chiusi sono il poco che Sindaci ed Amministratori, rappresentanti locali dei cittadini, possono fare per tutelare la dignità degli stessi ed in particolare dei frontalieri, anche perché disonestà e delinquenza non siano additate come prerogativa del territorio Italiano».