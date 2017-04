Vento e freddo lasciano il Varesotto, da domani temperature in rialzo

Porto Ceresio, foto di Fil Impie

Dopo i due giorni di vento forte e la sorpresa delle minime invernali di questa mattina, le previsioni meteo per i prossimi giorni lasciano spazio all’ottimismo.

Tutti i siti che si occupano di meteo – dal Centro Geofisico Prealpino ad Arpa Lombardia – sono concordi nel prevedere per la Lombardia sole e temperature minime in lento rialzo nel weekend lungo che arriverà fino al 25 aprile.

Entra nel dettaglio, come sempre, Marcello Mazzoleni, ormai famoso sul web per la precisione, quasi al minuto, delle sue previsioni.

“Tra oggi e domani avremo ampio soleggiamento e cieli azzurri qui al nord, in Sardegna e sul versante tirrenico – scrive questa mattina Mazzoleni – mentre su quello adriatico, al sud e in Sicilia il tempo si manterrà instabile con rovesci e temporali specie pomeridiani e serali, con neve in Appennino a quote bassissime per il periodo, ovvero fin sui 600-900 metri”.

“Sabato e domenica nevicate sui versanti esteri delle Alpi e tempo in larga parte soleggiato su tutte le Regioni, tranne su Liguria e alta Toscana interessate da nubi basse, con pioviggini a tratti nella giornata di domenica – prosegue Mazzoleni -Lunedì e martedì sole prevalente sulle nubi qui al nord, salvo instabilità tardo pomeridiana sul Triveneto e in Liguria; sole prevalente anche nelle zone costiere del centro-sud e sulle isole, ma non lungo la dorsale appenninica, ove saranno frequenti gli addensamenti con associati roversi e temporali sparsi nel pomeriggio e in serata.

Guardando oltre, tra il 26 e il 27 aprile ci sarà maggiore instabilità atmosferica con occasioni per piogge, rovesci e temporali sparsi anche qui al nordovest, ma ne riparliamo con maggiore precisione tra qualche giorno”.

Anche il freddo mattutino (questa mattina in molte località della provincia di Varese si sono toccate temperature vicine allo zero) dovrebbe gradualmente andarsene: “Clima molto freddo per il periodo fino a domani – prevede Marcello Mazzoleni – poi graduale ripresa termica nel weekend, seguita da un nuovo calo da lunedì, più avvertibile sul versante adriatico e in misura molto minore qui al nordovest, sul versante tirrenico e sulle isole dove le temperature si manterranno gradevoli”.