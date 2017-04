Vento e siccità, incendi a Gorla, Montegrino e Cugliate

via Morosini

Diversi incendi si sono sviluppati nella notte tra sabato e domenica in alcuni boschi del Varesotto. Squadre dei vigili del fuoco di Varese sono state impegnate a lungo a Gorla Maggiore, Montegrino Valtravaglia e Cugliate Fabiasco.

Infatti, nella serata di sabato, un vasto incendio boschivo si è sviluppato tra i comuni di Montegrino Valtravaglia e Cugliate Fabiasco in località Pian Nave, diversi vigili sono intervenuti dalle sedi di Varese e Laveno con quattro automezzi, alle operazioni di spegnimento hanno collaborato anche i volontari A.I.B. della comunità Montana della Valcuvia e del Pianbello. Le fiamme hanno impegnato il personale fino alle prime ore di questa mattina.

Alle ore 23:30, sempre di sabato, nel comune di Gorla Maggiore, in via per Solbiate, un’altro incendio boschivo ha impegnato diversi operatori e automezzi fino alle ore 7.

La Sala operativa della Protezione civile regionale, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un avviso di conferma di moderata criticità (codice arancione) per rischio incendi boschivi per le zone: Valchiavenna, Sondrio, Alpi centrali, Sondrio, Verbano, Varese, Lario, Unione delle Comunità Montane: Alto Lario Occidentale, Alpi Lepontine, Lario Intelvese, Triangolo Lariano, Lario Orientale, Valle di San Martino, Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino Riviera, Brembo, Bergamo, Alto Serio – Scalve, Bergamo, Basso Serio – Sebino, Bergamo e Brescia, Valcamonica, Mella – Chiese, Brescia e Oltrepo’ pavese.

Il METEO –

Attualmente persiste un’area di alta pressione sull’Europa centro-occidentale, in graduale cedimento nel corso della giornata di domani, lunedì 10 aprile, per il transito dal Nord Atlantico all’Europa centro-orientale di un’area di bassa pressione, con correnti in quota che si disporranno da nordovest, e lambiranno il Nord delle Alpi.

Domani, 10 aprile, ventilazione debole o moderata, in pianura da est poi da sud, in montagna da ovest nordovest, specie nelle zone nord occidentali della regione. La persistenza di condizioni stabili, con temperature elevate per il periodo, associata a ventilazione diffusa, mantengono condizioni di pericolo localmente alte. Si confermano pertanto condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi su tutti i settori Alpini e Prealpini e su Appennino.

INDICAZIONI OPERATIVE –

In conseguenza del protrarsi di condizioni meteo stabili con assenza di precipitazioni almeno fino al pomeriggio-sera di domani, 10/04, e degli incendi verificatisi in molte zone, tra cui quelle del Varesotto, si raccomanda di mantenere alte o, dove ritenuto opportuno, intensificare le azioni di sorveglianza e pattugliamento del territorio.

PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO –

Si ricorda che il “Periodo ad alto rischio di incendio boschivo” è ancora ‘Attivo’. Vige pertanto il divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano

braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

SEGNALAZIONI –

La Sala Operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul

proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail

all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione. lombardia.it o

salaoperativa@ protezionecivile.regione. lombardia.it .