Vento forte, oltre 200 interventi dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco recuperano una barca

È proseguita senza sosta l’opera dei vigili del fuoco per far fronte alle moltitudine di richieste pervenute in queste ore a causa del forte vento che sta sferzando sulla provincia dalla mattinata di ieri.

Le raffiche sono arrivate a sfiorare i 100 chilometri all’ora, causando parecchi danni. In totale sono stati oltre duecento gli interventi di soccorso risolti dagli operatori, la maggior parte dei quali hanno riguardato richieste per alberi caduti e tetti scoperchiati.

Da segnalare in modo particolare ciò che è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 19. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono infatti intervenuti sulle acque del lago Maggiore in località Sasso Galletto per soccorrere un’imbarcazione. Gli specialisti del soccorso acquatico hanno proceduto così al recupero di una barca a vela alla deriva nel verbano.