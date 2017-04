Vento forte: sospesi i traghetti verso Intra

traghetti laveno navigazione lago maggiore verbano

Traghetti interrotti tra Laveno e Intra a causa del forte vento. La navigazione è momentaneamente sospesa per le raffiche che rendono rischioso l’attraversamento. Lo stop resterà in vigore finché il vento resterà forte.

L’allarme vento forte è stato rilanciato dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia che ha emesso un avviso di ordinaria criticità, anche per la giornata di domani, mercoledì 19 aprile, per rischio vento sulle zone omogenee. La circolazione sarà nel complesso meno intensa, ma sono previsti ancora venti moderati settentrionali su tutta la regione, localmente e temporaneamente forti in particolare nel pomeriggio. Si confermano pertanto condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi sui tutti i settori, in particolare su quelli Alpini e Prealpini occidentali.

I vigili del fuoco sono impegnate in questo ore su diversi fronti. Molto battuta la zona del sommerse ma caduta alberi si segnalano anche attorno al lago di Varese, poco fuori Cazzago Brabbia in direzione di Cassinetta e a Sumiurago.