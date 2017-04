Vento forte sul lago, provinciale interrotta

Foto varie

Raffiche fortissime di vento da questa mattina, 18 aprile si stanno abbattendo sulla provincia e in particolare sul Lago Maggiore nella zona di Germignaga dove alberi pericolanti e pesanti rami spezzati hanno causato la chiusura di una strada.

La sp69 è rimasta chiusa dalle 12 alle 13 circa all’altezza di via Bodmer per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza con l’autoscala alcune piante rimaste lesionate dal vento.

In località Boschetto – siamo alla foce del fiume Tresa in un’area verde – è caduto un albero di alto fusto.

«Abbiamo deciso di chiudere precauzionalmente il parchetto del Boschetto per evitare danni alle cose o problemi per pedoni – spiega il sindaco Marco Fazio – . Oltre che al problema sulla sp69 segnaliamo anche danni ad alcuni immobili privati sempre per via del vento».