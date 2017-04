Vento sul 25 aprile, l’allerta è da bandiera gialla

Il fotografo luinese non si è fatto scappare lo spettacolo del lago Maggiore in questa giornata di vento

La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione Simona Bordonali, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (Codice giallo) per rischio di vento forte per la giornata di domani, martedì 25 aprile, sulle zone omogenee dei , sul Lario e le Prealpi occidentali in province di Como e Lecco, sulla Bassa pianura orientale del cremonese e mantovano e sull’Appennino pavese in provincia di Pavia.