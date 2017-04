Vento ultimi danni: vetrata in frantumi a scuola, albero sul ponte del Lura

Un albero sul ponte strallato del parco Lura, una vetrata distrutta alla scuola elementare Ignoto Militi e cartelli abbattuti in via Marconi.

E’ l’ultima conta dei danni provocati dal vento che nella giornata di mercoledì ha spazzato la città degli amaretti. L’intervento più preoccupante sicuramente è stato quello della mattinata della polizia locale che su chiamata del personale della scuola elementare di via Antici ha effettuato un sopralluogo per una vetrata, di un metro per due, crollata nella notte. Fortunatamente si trattava di uno spazio inutilizzato, l’ex sala biblioteca, ed essendo l’incidente avvenuto nella nottata non si registrano feriti. Sarà necessario l’intervento di una squadra di tecnici per la riparazione della vetrata ma anche per eliminare la pianta che, a causa del forte vento, è finita sui cavi del ponte strallato di via Marx.

In attesa che l’essenza venga rimossa e tagliata la polizia locale ha provveduto a chiudere il passaggio ciclopedonale che porta che quartiere Prealpi al cuore del Parco Lura. Diversi anche gli interventi che saranno chiamati a realizzare i tecnici comunali per ripristinare cartelli pubblicitari divelti dalle raffiche nel pomeriggio di mercoledì.