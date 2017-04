Verde pulito, tocca a Gazzada Schianno

L ‘Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno, in collaborazione con la Protezione Civile, organizza sabato 15 aprile la Giornata Ecologica del Verde Pulito.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 presso il parco di Villa De Strens. I partecipanti verranno condotti, in compagnia dei volontari della Protezione Civile, in una “passeggiata ecologica” finalizzata alla bonifica ambientale di alcune zone del paese e alla valorizzazione del territorio. Tutto il materiale da lavoro verrà fornito dagli organizzatori.

La Giornata del verde pulito di Regione Lombardia è ormai un appuntamento consolidato e un momento di condivisione che ha il chiaro obiettivo di contrastare l’abbandono di rifiuti in aree verdi.

La manifestazione e le attività di bonifica saranno accessibili a tutti i cittadini. Non verranno proposte attività pericolose o movimentazione di materiali pesanti. Questo per favorire soprattutto la partecipazione dei bambini con le loro famiglie.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.