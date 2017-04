“Vi racconto la mia dislessia”: incontro al liceo Ferraris

dislessia

La Sezione AID (Associazione Italiana Dislessia) di Varese organizza un incontro gratuito dal titolo “Vi racconto la mia Dislessia” con protagonista Martina Ferrari, 25 anni, dislessica, laureata in Scienze dell’Educazione, insegnante e rappresentante del Gruppo Giovani AID. Nel corso della serata, Martina porterà la sua testimonianza sulla dislessia, aprendo un confronto con studenti, docenti e genitori.

L’evento si svolgerà martedì 11 aprile dalle 20:45 alle 22:45 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”, Ingresso da via Piatti, angolo via Manin.

L’incontro vuole essere un momento di stimolo positivo e propositivo, soprattutto per i bambini e i ragazzi che ancora non hanno ancora potuto sviluppare consapevolezza del proprio disturbo specifico dell’apprendimento. Attraverso l’interazione con i coetanei, possono, infatti, acquisire nuovi strumenti per affrontare le difficoltà quotidiane legate ai disturbi specifici dell’apprendimento.

Ingresso libero, per maggiori informazioni:https://varese.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/vi-racconto-la-mia-dislessia