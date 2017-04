Via ai quarti di finale, la Uyba vuole concedere il bis

Futura Volley Uyba 2016 2017

Signori, si parte: questa sera – venerdì 7 aprile, alle 20:30 (apertura casse e cancelli ore 19, diretta RaiSport HD), la Unet Yamamay torna a calcare il taraflex del Palayamamay, per iniziare la sua avventura nei quarti di finale contro la Pomì Casalmaggiore, già affrontata e battuta nella semifinale di CEV Cup.

Galleria fotografica Yamamay - Monza Gara 2 dei playoff di volley 4 di 21

Con ogni probabilità ancora senza Carli Lloyd al palleggio, la squadra di Caprara farà affidamento su Peric in regia e sui progressi fisici di Samantha Fabris, rientrata dopo l’infortunio proprio con la UYBA in Cev e in cammino verso il top della forma. La croata è una delle giocatrici più pericolose del campionato ed è annunciata in crescita rispetto alla recente gara europea: limitare il suo impatto dovrà essere una delle priorità per le biancorosse.

Di contro, coach Mencarelli dovrà ancora fare a meno di capitan Pisani, ben sostituita da Beatrice Berti nelle ultime uscite. Dovrebbe invece recuperare Valentina Diouf per il ruolo di opposto: l’azzurra è stata tenuta a riposo nel match con Monza, in cui però è stata grande protagonista la sua sostituta Anthi Vasilantonaki, arma molto interessante in vista della serie con le cremonesi.

In generale, la squadra biancorossa ha potuto rifiatare e recuperare dalla fatica accumulata nel tour di settimana scorsa, quando ha giocato ogni due partite. Pile ricaricate in vista di un finale di stagione frizzante, che potrebbe regalare qualche bella sorpresa. La gente, intanto, ci crede: oltre 1.500 i biglietti venduti fino a giovedì, ma oggi i botteghini saranno pienamente attivi.

UNET YAMAMAY BUSTO A. – POMI’ CASALMAGGIORE



Busto Arsizio: 2 Stufi, 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 11 Vasilantonaki, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Pisani. All. Mencarelli.

Casalmaggiore: 1 Bacchi, 2 Garcia, 3 Lloyd, 4 Peric, 5 Sirressi, 6 Turlea, 8 Gibbemeyer, 9 Bosetti, 10 Gibertini, 12 Guerra, 13 Fabris, 15 Stevanovic, 16 Tirozzi. All. Caprara

Arbitri: Gnani e Satanassi.

Il programma (Quarti di finale – Gara1): Firenze-Conegliano e Modena-Bergamo, sabato, ore 20:30; Busto Arsizio-Casalmaggiore e Scandicci-Novara, venerdì 7 aprile, ore 20:30.