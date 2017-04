Via Vigano, finiti i lavori si attende l’asfaltatura

È ancora chiusa via Vigano a Gazzada Schianno, la via che si collega a via Gasparotto all’altezza del sottopasso sotto l’autostrada.

I lavori di consolidamento del sottopasso ferroviario, affidati a Rfi, sono terminati nella giornata di oggi, lunedì 3 aprile. Gli operai, al lavoro anche di domenica, stanno ora procedendo alla riasfaltatura della strada, per poi consentirne la riapertura.

I lavori sono durati parecchi mesi, cinque per la precisione, creando non pochi disagi alle 8 famiglie che vivono nella contrada al confine tra Gazzada Schianno e Varese. La strada riapre proprio quando su via Gasparotto si sta procedendo al rinforzo del muro di contenimento dell’autostrada, con traffico regolato da un impianto semaforico a senso unico alternato.