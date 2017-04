Torna alla luce dopo il restauro il Milite di Enrico Butti

Viggiù - Restauro del gesso "Il Milite" di Enrico Butti

E’ in programma sabato 29 aprile alle 16, al Museo Butti (in viale Varese 4 a Viggiù), la presentazione del restauro del modello in gesso di Enrico Butti “Il milite”, realizzato per il monumento ai Caduti di Viggiù.

L’incontro, aperto al pubblico, vedrà gli interventi di Vanda Franceschetti, docente dell’Accademia delle Belle Arti Aldo Galli (IED Como) e di Anastasia Avveduto, laureanda nella medesima università (nella foto qui sopra, tratta dalla pagina Facebook dei Musei Viggiutesi).

L’intervento di restauro sul modello in gesso del monumento è stato l’oggetto della tesi di laurea di Anastasia Avveduto, che vede come relatrice proprio la professoressa Franceschetti.

La studentessa di Busto Arsizio – laureanda in Restauro dei materiali lapidei e derivati e delle superfici architettoniche decorate – racconterà come è avvenuto l’incontro con il Milite, le fasi e le problematiche specifiche del restauro dell’opera e più in generale dei modelli in gesso.

Un tema di grande interesse per Viggiù, che nel museo intitolato allo scultore custodisce 87 modelli in gesso ed alcuni dipinti dello stesso autore. Opere che Butti donò al Comune proprio allo scopo di realizzare questo museo.