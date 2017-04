Visite senologiche: giovani donne all’open day di Varese

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Cinquanta visite nella giornata della Prevenzione organizzato da ONDA, l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. Nonostante solo una piccola parte rispetto alle domande arrivate ( in tutto 400) abbia ottenuto risposta, per il centro senologico dell’ospedale di Varese è stata una bella conferma dell’attenzione che il mondo femminile sta mettendo in questo campo.

La giornata di open day senologico si è svolto venerdì scorso, 21 aprile. Molte donne giovani si sono presentate, in compagnia di sorelle o amiche, portando anche i figli piccoli che hanno creato uno spazio gioco per loro: «Avevo una gran paura – ha spietato Anna, 25 anni – era la prima volta che mi facevo visitare, la mamma ha avuto il tumore alla mammella..ma quando ho sentito la voce della dottoressa, così gentile e rassicurante, la paura è svanita!».

In ambulatorio, a ricevere le donne prenotate, c’era l’intera equipe senologica guidata dalla responsabile professoressa Francesca Rovera e poi dai senologi Lucilla Magnoni, Antonella Botter, Corrado Chiappa, Anna Fachinetti, Valentina De Berardinis, con le infermiere la Caposala Giovanna Iula e Giusy, Rosalinda, Samantha ed Ornella e la Segretaria Paola. C’erano anche le volontarie dell’associazione Caos a fare accoglienza guidate da Patrizia Bernasconi.

La sensibilizzazione sul tema del tumore al seno è alta, deve ancora crescere ma il tema è entrato nella consapevolezza delle donne giovani e meno giovani che hanno capito che una diagnosi precoce può salvare la vita in quasi l’85% dei casi.

Soddisfatta dei risultati raggiunti la presidente di Onda Francesca Merzagora: « Ritengo di fondamentale importanza, in occasioni come questa, donare alle donne una atto concreto e significativo come una visita al seno, in un Centro d’eccellenza che garantisca qualità e competenza scientifica. Da fondatrice di Europa Donna esprimo vivi complimenti e ringraziamenti all’ASST dei Sette Laghi»