Visite senologiche gratuite: posti esauriti in un’ora

Tumore al seno

Cinquanta prenotazione in meno di 90 minuti. L’iniziativa di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna, (H)Open Week) all’ospedale di Varese ha riscosso un successo al di là di ogni aspettativa. Cento donne in lista d’attesa e almeno 200 che non hanno ottenuto risposto.

Le prenotazioni per le visite senologiche gratuite erano state aperte lunedì pomeriggio alle 15 ma già alle 17 il numero di telefono dedicato era staccato a causa dell’eccesso di richiesta: « E’ stato un enorme successo – ha commentato la presidente di Caos Adele Patrini che sarà presente con le volontarie a dare assistenza alle donne – questa è la dimostrazione che il concetto di prevenzione è ben chiaro e che c’è volontà di tenersi sotto controllo».

E se questo è indubbiamente il lato positivo della campagna di prevenzione, resta il problema del grande numero di donne che hanno difficoltà a soddisfare la propria esigenza di conoscenza: l’accesso agli ambulatori con gli esami diagnostici richiede sempre tempi molto elevati. Per questo, le campagne di sensibilizzazione, che ciclicamente vengono proposte, ottengono un’elevatissima risposta, talmente elevata da generare anche malumori e proteste come i commenti che sono arrivati anche alla nostra redazione

” Lo scorso 30 marzo avete pubblicato un interessante articolo su visite senologiche gratuite all’ospedale di Varese, in cui si diceva che a partire da oggi, 3 aprile, si poteva fissare un appuntamento, però al numero di cellulare indicato nell’articolo risponde una segreteria telefonica alla quale non si possono lasciare messaggi perché troppo piena. Per favore potete dare indicazioni alternative? “.

Purtroppo non ci sono alternative per questa edizione, altri spazi non verranno aperti per accontentare tutta la domanda: l’esigenza di fare prevenzione c’è, sarebbe auspicabile un aumento delle occasioni.