Weekend ricco di eventi per la Galleria PUNTO SULL’ARTE

Sabato 8 aprile alle ore 18 presso la Galleria PUNTO SULL’ARTE (in Viale Sant’Antonio, 59/61 a Varese, Casbeno) l’Artista ALEX PINNA – famoso per i suoi personaggi in bronzo e corda caratterizzati dal fisico esile e dalle gambe lunghissime – e gli Architetti dello Studio milanese ALLOUTLAB presenteranno la “Sedia Scultura” ATLAS.

L’opera, esposta in occasione della seconda edizione della Varese Design Week, sarà visibile nella galleria varesina da venerdì 7 a giovedì 13 aprile (apertura straordinaria domenica pomeriggio 9 aprile dalle 15 alle 19).

ATLAS è una forma monolitica, fusa in una materia dura che disegna una figura umana essenziale e sinuosa. È un oggetto sospeso tra la scultura e il design dal forte impatto estetico ed emozionale segnato da un contrasto tra due elementi: il legno e il bronzo. Una scultura che emoziona per i suoi tratti, le proporzioni e la presenza.

Altre sculture in bronzo e corda di ALEX PINNA sono visibili al primo piano della galleria.

Fino al 22 aprile sarà poi possibile visitare la mostra personale “Passaggi Passanti” dell’Artista PAOLO QUARESIMA (Merano, 1962) che, con le sue nature morte di sapore metafisico, ha trasformato gli spazi della Galleria varesina. I suoi dipinti, costruiti su impeccabili equilibri architettonici e su squisiti giochi cromatici, regalano la sensazione di un mondo in perfetta armonia, di una bellezza e di un ordine struggenti e rassicuranti.

Da venerdì 7 a domenica 9 aprile PUNTO SULL’ARTE sarà inoltre presente come espositore alla quinta edizione della Fiera PAVIART, mostra mercato dedicata all’arte moderna e contemporanea che si svolgerà presso il Palazzo Esposizioni di Pavia. (PaviArt: vernissage 7 aprile h 18; sabato 8 e domenica 9 aprile h 10-20).

Per informazioni:

www.puntosullarte.it

FACEBOOK Galleria PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese – Casbeno

0332 320990

info@puntosullarte.it