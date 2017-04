Winners Cup, il torneo dedicato ai giovani malati di tumore

calcio parco prato erba

Presentata oggi la Winners Cup, competizione che vedrà protagonisti i ragazzi malati di tumore.

Le associazioni SIAMO (Società scientifiche italiane Insieme per gli Adolescenti con Malattie Onco-ematologiche), FIAGOP (Federazione Italiana delle Associazioni Genitori di Oncoematologia Pediatrica) e CSI Comitato Milano hanno esposto oggi, venerdi’ 7 aprile, l’iniziativa al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, grazie all’importante contributo dell’F.C. Internazionale Milano.

Proprio questa sarà la sede di una sfida tutta speciale, che avrà luogo il 22 aprile prossimo e che vedrà affrontarsi oltre 100 ragazzi provenienti dai reparti di oncologia pediatrica di tutta Italia in un torneo di calcio a sette.

La giornata, patrocinata dal CONI e da Pirelli, sarà un’ottima occasione per i ragazzi di confrontarsi non solo sportivamente ma umanamente, condividendo le loro esperienze e che permetterà di far nascere nuove amicizie. “Winners Cup sarà una giornata di gioia e sport, ma sarà soprattutto un modo per raccontare le storie di questi ragazzi speciali” ha dichiarato nel corso della conferenza stampa il dottor Andrea Ferrari – fondatore e coordinatore di SIAMO – che ha aggiunto: “Speriamo che Winners Cup possa aiutarci a formare un’attenzione diversa alla qualità delle cure dei pazienti di questa età di mezzo, pazienti che corrono spesso il rischio di non ricevere i trattamenti più adeguati”.

Presente alla conferenza anche Angelo Ricci, presidente di FIAGOP, che ha dichiarato: “Gli adolescenti necessitano di strutture e progetti specificatamente dedicati: le associazioni italiane hanno fatto loro la sfida di agire ora, ed è importante che questo avvenga in collaborazione con AIEOP (Associazione Italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica), cioè con i medici che ogni giorno si prendono cura dei nostri figli. Attraverso questa iniziativa, vogliamo far conoscere questa realtà a più persone possibile”.

All’incontro è intervenuto anche Mauro Icardi, attaccante e capitano dell’Inter, che ha consegnato le fasce da capitano, da lui autografate, alle dodici squadre.

Importante partnership tra SIAMO, FIAGOP e Internazionale per raccontare come il calcio possa essere per i ragazzi malati una marcia in più per superare le difficoltà della vita.