Workshop con il Maestro Augusto Gentili

musica generica

Una serata all’insegna della musica d’avanguardia e della sperimentazione, con l’obiettivo di trasportare l’ascoltatore all’interno di un universo fatto di suoni e timbriche mai sentite prima.

Alle 20.30 un workshop a cura del Maestro Augusto Gentili, tra i maggiori esponenti italiani del genere, che vi guiderà all’interno di un mondo ancora quasi inesplorato.

A seguire, il concerto del Maestro Gentili, un’esperienza sonora che porterà il pubblico al di fuori dei canoni della musica moderna.

L’evento è organizzato da Never Was Radio ed è in programma per il 18 aprile, alle 20 e 30 al C.A.G. Corgeno (Via Leoparti 28A). Contatti e Informazioni: www.neverwasradio.it; www.agogica.it; www.augustogentili.it – tel. 347 827 3154.