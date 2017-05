11 maggio, le uscite al cinema

Tempo libero generica

Alien Covenant, secondo episodio della trilogia prequel diretta da Ridley Scott, esce al cinema giovedì 11 maggio. Ambientato dieci anni dopo Prometheus, il film segue la colonizzazione, condotta con l’astronave Covenant, del pianeta Origae-6.

A bordo riposano, addormentati con una tecnologia speciale, 2000 passeggeri, accuditi dall’androide Walter (Michael Fassbender). L’imprevista esplosione di una stella provoca un grave incidente e la conseguente morte di decine di persone, I superstiti, risvegliati dall’iper sonno, si trovano su un pianeta nuovo ed apparentemente deserto. Quando però gli uomini si imbattono nei resti di una nave aliena, incappano involontariamente in un enorme pericolo: a bordo c’è infatti un drone, unico superstite della spedizione Prometheus, identico nell’aspetto a Walter e dai fini loschi…

Emir Kusturica dirige Monica Bellucci nel film On the Milky Road, in uscita l’11 maggio. Durante la guerra, in Serbia, un lattaio sfida ogni giorno le armate nemiche per consegnare il latte ai soldati. Nonostante il grande rischio corso quotidianamente, l’uomo è sereno e felicemente innamorato. L’arrivo inaspettato di un’affascinante italiana però sconvolgerà il piccolo mondo del protagonista, nella cornice di un conflitto sanguinario. Il film è basato sul cortometraggio Our Life, scritto dal regista Emir Kusturica e da sua figlia Dunja.

Song to song è una commedia musicale in uscita giovedì 11 maggio. I due protagonisti sono BV (Ryan Gosling) e Faye (Rooney Mara) che, incontratisi ad una festa, hanno deciso di guadagnarsi da vivere portando in giro la loro musica. Un imprenditore del settore, interessato alle loro canzoni, si inserisce nella relazione, dando vita ad un triangolo amoroso in cui verrà coinvolta anche una seducente cameriera (Nathalie Portman).