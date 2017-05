14 Maggio, l’Italia nella Grande Guerra, visita alla linea Cadorna

Visita alle trincee della Linea Cadorna a cent’anni dalla loro costruzione

Nel centenario della Grande Guerra e a poco più di un anno dall’ingresso dell’Italia nel primo conflitto mondiale, l’agriturismo Il Carpio, struttura agrituristica inserita nell’elenco nazionale delle commemorazioni ufficiali del 1915-1918, organizza una visita accompagnata alle vicine Trincee della Frontiera Nord.

Per qualsiasi informazione o per prenotare: 328 2237006 agriturismoilcarpio@gmail.com. L’evento è a pagamento.

Cammineremo nelle trincee ed esploreremo alcune gallerie del grande complesso difensivo della Frontiera Nord (Linea Cadorna), una linea militare difensiva costruita a confine con la Svizzera tra il 1915 e il 1918, per proteggere i centri produttivi del nord Italia.

Visiteremo postazioni di mitragliatrice anche in caverna, scopriremo come venivano presidiate e rifornite le trincee e capiremo, con l’osservazione diretta, qual era la logica difensiva con cui cui è stato costruito questo tratto.