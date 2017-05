2 Giugno, a Cavona la festa degli gnocchi

Foto varie

Buon cibo, cultura e divertimento per il 2 Giugno a Cavona.

Nella frazione di Cuveglio il giorno della Festa della Repubblica sarà anche la festa degli gnocchi.

Presso il parcheggio di fronte alla Locanda di Cavona di via Fabio Filzi si terrà la Festa degli gnocchi organizzata dagli amici del museo “The American Southwest”, il museo degli indiani d’America.

Per l’occasione ci sarà un intrattenimento musicale e l’apertura straordinaria del Museo con l’ingresso per tutti i bimbi, che per l’occasione verranno truccati da indiani. Ci saranno poi tanti gnocchi di patate da gustare in ogni modo.

Il ricavato servirà ad aiutare il museo per acquistare materiale didattica per incentivare le scuole ad una maggiore affluenza.