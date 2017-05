2 Giugno, battesimo civico per i diciottenni

Fascia tricolore

Venerdì 2 giugno 2017 alle ore 17, in occasione del 71° anniversario della Festa della Repubblica, all’Auditorium comunale (via Pietro Valsecchi 23) l’Amministrazione comunale organizza, in collaborazione con la Pro Loco, la decima edizione del Battesimo civico dei 18enni.

Risale, infatti, all’8 novembre 2008 il debutto di questa manifestazione, che vide festeggiati diciassette ragazzi nati nel 1990. Questa volta, insieme alla cittadinanza, sono stati invitati i ventidue ragazzi nati nel 1999 e che quest’anno raggiungeranno la maggiore età.

Parteciperanno il Sindaco di Tronzano Roberto Stangalini, la Scuola Musicale Maccagno, la Squadra Comunale di Protezione civile, l’Avis Luino, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il Parroco dell’Unità Pastorale & Maccagno e Valle.

“Un momento oramai entrato a pieno titolo tra le manifestazioni che fanno parte delle tradizioni del nostro paese”, secondo il Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera.

“L’ingresso in società dei nuovi ragazzi maggiorenni segna un momento essenziale per la vita della nostra Comunità. Insieme ai nostri ragazzi, parteciperanno anche i neo maggiorenni residenti a Tronzano. Si ricomporrà così la classe che vide insieme questi ragazzi sui banchi durante tutto il ciclo delle scuole dell’obbligo, proprio qui a Maccagno. Per tutti questi ragazzi, la Fusione dei nostri Comuni era già avvenuta ben prima del suggello ufficiale, giunto solo del 2014.”