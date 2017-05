2 giugno, una festa anche per i bambini

Foto varie

Il Comune e la Pro Loco di Azzate per celebrare il 2 Giugno, Festa della Repubblica, organizzano una manifestazione tutta dedicata ai bambini.

Si comincia alle 9.30 con l’apertura straordinaria della Biblioteca comunale e della mostra: “Ghe n’è resta’ la’ tanti” sul 100^ della Grande Guerra (sino alle 12.00)

Al Parco comunale – Villa Castellani ore 9.30 Torneo di scacchi aperto a tutti, iscrizione gratuita entro le ore 9.15 oppure rivolgersi in Biblioteca

ore 11.45 Battesimo Civico: consegna della Costituzione ai diciottenni

Piazza Antonio Ghiringhelli – Belvedere dalle ore 15.15 sino alle 16.00 per i bambini laboratori delle Associazioni Musicale Estense e Mamma FaTata… e in più musica, bolle e palloncini a cura del “Il cappellaio matto”; ore 16.30 (*) merenda per tutti i bambini; ore 17.00 (*) spettacolo del Teatro Blu “Il più piccolo circo che c’è”; ore 18.30 in sala Giuseppe Triacca proiezione sulla storia del Gruppo Alpini di Azzate e in chiusura visita alla mostra.

(*) In caso di maltempo si terranno in sala Giuseppe Triacca