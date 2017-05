20 insegnati “a lezione” di primo soccorso dai militari Nato

Sabato 13 maggio si è svolta, presso la Caserma “Ugo MARA”, sede del Comando del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO in Italia (NRDC-ITA), una nuova e più inclusiva edizione del corso Basic Life Support-Defibrillation (BLS-D).

Galleria fotografica A lezione di primo soccorso 4 di 4

La sessione di formazione è stata organizzata a favore dell’Istituto Comprensivo Statale “Aldo MORO”, ed hanno partecipato 20 insegnanti di scuola materna, elementare e media, dei cinque plessi scolastici di Solbiate Olona e di Gorla Maggiore, rispettivamente il Comune su cui insiste la Caserma ed uno dei Comuni limitrofi della Valle Olona.

La necessità di formare il personale docente nasce dal recente posizionamento negli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale “A. MORO” di Defibrillatori, voluto dalle Amministrazioni comunali di pertinenza, ed il Corso ha quindi fornito agli insegnanti le conoscenze necessarie per utilizzare i dispositivi DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e per eseguire le manovre di rianimazione cardio polmonare (RCP), contribuendo a rendere la scuola un luogo più sicuro.

A dare il via a questa speciale sessione del Corso è stato il Colonnello Michele Tirico, Chief Med e Medical Advisor di NRDC-ITA, che dopo una breve presentazione del Comando e delle sue attività, ha illustrato gli scopi del corso ed i suoi lineamenti organizzativi. Questa edizione del corso estende dunque la partecipazione, già accordata in altre sessioni ai familiari (adulti e adolescenti) del personale in servizio, a personale civile esterno di altre amministrazioni e contribuisce così a diffondere ulteriormente la “cultura di primo soccorso”.

I corsi si avvalgono della professionalità acquisita dagli Istruttori dello Staff medico di NRDC-ITA e già abilitati alla formazione di nuovi soccorritori nel Corso per istruttori BLS-D, organizzato nel dicembre 2015 presso la Caserma “Ugo Mara” e tenutosi a cura dell’American Heart Association, un’organizzazione impegnata dal 1915 nella riduzione del numero di vittime di patologie cardiache. Il personale medico del Comando ha dunque potuto formare altre persone, ora addestrate in attività teoriche e pratiche, a prestare soccorso mediante manovre salvavita standardizzate e certificate, che includono ove richiesto l’utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni. Tali manovre, da eseguirsi con prontezza nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati, sono state simulate nella parte pratica del corso, e sono quelle che permettono di allungare i tempi nei quali un soccorso avanzato può giungere ed essere maggiormente efficace garantendo così più elevate probabilità di sopravvivenza a chi è colto da malore.