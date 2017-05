32° Torneo ACTL Pallavolo misto

Si è concluso ieri 21 maggio 2017 il 32° Torneo ACTL Pallavolo misto organizzato da ACTL Varese (Presidente il Cav. Vincenzo Bifulco) con lo svolgimento delle finali presso la palestra Falaschi di Varese.

In una stagione avviata a ottobre 2016 che ha visto al via 11 squadre in rappresentanza di CRAL aziendali, ASD e gruppi amatoriali sono arrivati a sfidarsi per la vittoria i rappresentanti del CRAL Mazzucchelli – Elmec e gli Amici della Pallavolo (gruppo amatoriale) mentre per il 3° e 4° posto si sfidavano CRAL Whirlpool e ASD Cuassese.

Entrambi gli incontri sono stati ampiamente onorati dalle squadre scese in campo.

La finalina ha visto prevalere CRAL Whirlpool che dopo aver perso il primo set è riuscita a ribaltare il risultato vincendo per 2-1.

Nella finale per il 1° e 2° posto CRAL Mazzucchelli Elmec ed Amici della Pallavolo si sono affrontate a viso aperto dando luogo ad un incontro vibrante e pieno di emozioni. Primo e terzo set ad appannaggio di CRAL Mazzucchelli Elmec che in entrambi i casi è stata raggiunta dagli Amici della Pallavolo. La sfida si è così risolta al tie-break che ha visto prevalere CRAL Mazzucchelli Elmec con il punteggio di 15-11.

A chiusura della manifestazione si è svolta la cerimonia di premiazione effettuata dal Cav. Vincenzo Bifulco Presidente di ACTL Varese.

I vincitori : Luigi Ambrosetti, Roberto Bilotti, Luca Maida, Sergio Manto, Gabriele Motta, Niccolò Perazzoli, Raffaella Pozzi, Moira Ritrivi, Cecilia Tajana (Allenatore A. Betti) nella foto con il Cav. Vincenzo Bifulco

La classifica finale

1° CRAL Mazzucchelli 1849, 2° Elmec, 3° CRAL Whirlpool, 4° ASD Cuassese, 5° Le Tigri di Alissio, 6° CRAL Provincia di Varese, 7° OR.MA. Masnago, 8° Amatori CSI Luvinate Green, 9° Onda Blu Azzate, 10° Amatori CSI Luvinate, 11° Pallavolo Arcisate

Durante la manifestazione conclusiva è stato assegnato il 1° “Trofeo Fair Play Romano Caravati” intestato alla memoria del Dirigente del CSI Luvinate recentemente scomparso.

Il trofeo intende premiare la squadra che durante la fase eliminatoria del torneo avesse mantenuto il comportamento sportivo più corretto. Il premio quest’anno è stato assegnato alla squadra Amatori CSI Luvinate.