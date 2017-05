“35mm”, il disco d’esordio del direttore d’orchestra Vito Lo Re

musica generica

Esce il 26 maggio “35mm”, il disco d’esordio del compositore e direttore d’orchestra Vito Lo Re. 23 brani, composti, orchestrati e diretti dal Maestro, che rappresentano la colonna sonora di una vita e descrivono, con vivide immagini, i momenti e le storie da cui sono stati ispirati.

«Io ho sempre avuto una forte predisposizione a scrivere musica per commentare immagini, – racconta il Maestro VITO LO RE – mi è sempre venuto naturale. Che cosa è quindi “35mm”? Si potrebbe forse definirlo una library con diversi mood, ma perché trovare a tutti i costi una definizione? “35mm” è il mio omaggio al cinema, la mia dichiarazione d’amore per la settima arte.

“35mm” (pubblicato dalla prestigiosa etichetta Stradivarius ed edito da Bollettino Edizioni Musicali) contiene 23 tracce che nascono dalla suggestione di un’immagine, di un’atmosfera che proviene dal mondo del cinema: può essere un grande kolossal (come “Brave Heart” o “Il Signore degli Anelli”), una brillante commedia italiana (come “Notte prima degli esami”), o una produzione indipendente (come i brani scritti per il film “Lacrime di San Lorenzo”)…

Tutte però sono immagini che hanno colpito il Maestro tanto da spingerlo a comporre sulla scia di un’emozione, scrivendo una vera e propria colonna sonora della sua vita. Il suo intento, infatti, non è quello di sostituirsi al brano originale, ma è quello di provare a raccontare un suo stato d’animo attraverso le note, un’originale orchestrazione e un’impeccabile direzione d’orchestra!

Questa la tracklist di “35mm”: 1) Ships On The Ocean (2.29); 2) La Riva Soleggiata (1.42); 3) Fading Out (2.31); 4) Allegro Con Brio (1.38); 5) La Prigionia Di Alisia (1.49); 6) Giocando In Giardino (2.47); 7) In Giro Per la Città (1.47); 8) Pizzicatissimo (1.27); 9) Back Home (2.00); 10) Malefemmine (1.26); 11) A Brave Heart (1.55); 12) The Lord And The Ring (1.36); 13) Chasing In The Grand Canyon (2.31); 14) In Chiesa (1.25); 15) Agguato Nei Boschi (2.37); 16) L’ombra Del Dubbio (2.22); 17) La Telefonata (1.57); 18) Love Me Forever (2.08); 19) Il Mio Bambino (1.37); 20) L’amore Allo Specchio (2.55); 21) La Prigionia Di Alisia – feat. Nello Salza (1.54); 22) A New Hope – live (1.42); 23) Sulle Barricate – live (4.00)