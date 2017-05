50 anni dalla morte di don Milani: gli studenti lo fanno rivivere a teatro

Venerdì 26 Maggio è stato per le sedi di Tradate e di Venegono il “Don Milani Day”, in occasione dei 50 anni dalla scomparsa. Inizialmente, alla presenza del Dirigente scolastico, Enzo Mita, è stata rievocata, attraverso la lettura di alcuni brani tratti dalle sue opere, la figura del grande educatore, e “svelati” due pannelli di alluminio con la foto di Don Milani ritratto tra i suoi ragazzi, nell’elaborazione grafica degli alunni della sede di Venegono del prof. Maurizio Caivano. I pannelli saranno collocati presso le due sedi dell’Istituto.

La commemorazione di Don Milani è proseguita a teatro. Una classe di alunni come tante altre di un immaginario Istituto Superiore; una gita scolastica, un guasto al pullman e i ragazzi scoprono Barbiana e Don Milani. Questo lo spunto iniziale dell’allestimento teatrale “Racconti in scatole“, che i ragazzi del laboratorio teatrale organizzato all’interno del “Don Milani” hanno rappresentato al Piccolo Teatro Cinema Nuovo di Abbiate Guazzone, di fronte all’attentissima platea dei loro colleghi studenti.

Il testo teatrale è stato elaborato dagli stessi studenti insieme alla loro guida, Fabio Bergamaschi, artista di teatro ed esperto di corsi e laboratori dell’Associazione Oplà di Tradate, e con la collaborazione di Marinella Bisanti, docente del Don Milani. Una rappresentazione vivace, profonda ed emozionante che ha soddisfatto il pubblico; per il formidabile gruppo di studenti -attori, una esperienza indimenticabile. Per i genitori, gli amici e il pubblico di Tradate ci sarà la possibilità di assistere allo spettacolo in replica serale, Domenica 28 Maggio alle 21, sempre al Piccolo Teatro di Abbiate. Un’occasione da non perdere.