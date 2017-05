800 studenti pronti a marciare per la legalità

La Marcia della Legalità (inserita in galleria)

Sono pronti a marciare, con striscioni e cartelloni, centinaia di ragazzi delle scuole di Busto Arsizio. L’appuntamento è per il 23 maggio, quando, come ormai da qualche anno a questa parte, il progetto “Legalità che scorre” riempirà le vie della città.

L’iniziativa è un evento di sensibilizzazione che, partendo dalla scuola coinvolgerà i docenti, gli studenti e le loro famiglie, fino a raggiungere tutti i cittadini. Il progetto, organizzato dal Pime, è partito da un lavoro di riflessione in classe e martedì riempirà le vie di Busto Arsizio. Una marcia in cui i ragazzi saranno i veri protagonisti dell’evento che muoveranno fisicamente dei passi, facendo scorrere l’energia e per affermare con gesti simbolici la loro scelta di agire secondo legalità nelle relazioni quotidiane, nelle loro case, nelle scuole e nelle strade che tutti i giorni percorrono.

Il progetto, svolto con il patrocinio del comune e sostenuto dalla Fondazione del Varesotto punta quindi a a creare un’occasione proficua di partecipazione civile e di dialogo tra la scuola, le istituzioni e la cittadinanza. Come? Avvicinando i giovani cittadini alle istituzioni, grazie a un’esperienza di cittadinanza attiva positiva e coinvolgente.