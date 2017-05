A Giorgia Rausa il premio “Pino Tanzi”

liceo artistico frattini di varese

La Giuria per il premio di scultura ” Pino Tanzi” promosso dal Rotary Club Varese Verbano ha annunciato i vincitori tra la quarantina di elaborati presentati che hanno spaziato tra rappresentazioni figurative e forme aniconiche. Dopo una prima selezione la Giuria ha identificato tre elaborati scultorei. Le tre opere sono state scelte 1′ per i loro significati e 2′ per i materiali usati.

Tutte e tre le opere si sono attenute al tema proposto e cioè: L’industria nel suo divenire creativo, nel ricordo di Pino Tanzi.

I premiati del Concorso sono stati:

1) Giorgia Rausa (4D) “Materia grigia”

2) Victoria Borsani (5B) “Sleipnir”

3) Marta Marussi (4D) “Trasparenze meccaniche”

La scultura vincitrice è un’opera in metallo dove l’elemento centrale, una piccola sezione di putrella, fa da pilastro a una composizione sospesa realizzata con del tondino di alluminio che suggerisce la forma del cervello quindi il pensiero, la creatività in evoluzione.